الأرجنتين تفلت من مفاجأة مدوية أمام كابو فيردي وتواصل مشوارها في المونديال

شفق نيوز- ميامي

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوز شاق على منتخب كابو فيردي بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية ضمن منافسات دور الـ32 التي احتضنها ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد، حمل توقيع النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 29، بعدما استغل تمريرة بينية متقنة من ليساندرو مارتينيز، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بلمسة فنية من داخل منطقة الست ياردات، رافعاً إياها فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، ظهر منتخب كابو فيردي بأسلوب مختلف، وفرض ضغطاً متواصلاً على المرمى الأرجنتيني، قبل أن ينجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 59، عبر إديروي دوارتي، بعد تمريرة حاسمة من ريان مينديز، ليسدد الكرة من زاوية صعبة في الجهة اليمنى، إلى الزاوية الأرضية لحارس الأرجنتين.

وبعد هدف التعادل، تراجع منتخب كابو فيردي إلى مناطقه الدفاعية، في مقابل ضغط أرجنتيني متواصل، وسط تألق لافت من حارسه الذي تصدى لعدد من الكرات الخطرة، ليبقى التعادل 1-1 قائماً حتى نهاية الوقت الأصلي.

وفي الأشواط الإضافية، عادت الأرجنتين للتقدم سريعاً عند الدقيقة 93 بتسديدة من ليساندرو مارتينيز، لكن كابو فيردي ردّ مجدداً بهدف التعادل في الدقيقة 103، عبر تسديدة قوية لسدني لوبيز كابران.

وقبل نهاية المواجهة، خطف كريستيان روميرو هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 111، برأسية رائعة منحت منتخب بلاده بطاقة العبور، وأنهت مغامرة كابو فيردي بعد مباراة مثيرة.

وبهذه النتيجة، يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور المقبل منتخب مصر، الذي أقصى نظيره الأسترالي أمس بركلات الترجيح.