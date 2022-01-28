سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأرجنتين تعمق جراح تشيلي والبرازيل تكتفي بالتعادل أمام الإكوادور

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-28T06:43:16+0000
الأرجنتين تعمق جراح تشيلي والبرازيل تكتفي بالتعادل أمام الإكوادور

شفق نيوز/ عقد منتخب الأرجنتين وضع نظيره التشيلي في مشواره نحو التأهل لمونديال 2022 في قطر، بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

سجل الهدف الأول في اللقاء أنخل دي ماريا (9) إلا أن بن بريريتون أدرك التعادل لتشيلي (20)، ثم سجل هدف فوز للأرجنتين لاوتارو مارتينيز (34).

وبفوزها، رفعت الأرجنتين، التي سبق وضمنت التأهل للمونديال، رصيدها إلى 32 نقطة معززة موقعها في وصافة التصفيات بفارق 4 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

أما تشيلي فابتعدت بعد الهزيمة الثانية لها على التوالي بالتصفيات عن المراكز المؤهلة للمونديال، وتجمد رصيدها عند 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا، حيث تتقدم بنقطة واحدة على بوليفيا صاحبة المرتبة الثامنة التي لم تخض بعد مباراتها بالجولة.

وأدركت الإكوادور التعادل بشق الأنفس أمام ضيفتها البرازيل (1-1)، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

واستهل الضيوف التسجيل مبكرا، بواسطة لاعب ريال مدريد كاسيميرو (ق6)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "رودريجو باز" بالعاصمة الإكوادورية كيتو، بحضور نصف الجمهور الممكن (21 ألف مشجع).

related

الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

Date: 2021-07-11 01:52:38
الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

Date: 2019-07-08 15:16:58
ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

انسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل بعد اقتحام الملعب من قبل وزارة الصحة

Date: 2021-09-05 20:14:14
انسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل بعد اقتحام الملعب من قبل وزارة الصحة

الفيفا يفتح تحقيقا في "فضيحة" مباراة البرازيل والأرجنتين

Date: 2021-09-07 16:53:52
الفيفا يفتح تحقيقا في "فضيحة" مباراة البرازيل والأرجنتين

كونميبول يوقف ميسي رسمياً

Date: 2019-08-03 09:32:12
كونميبول يوقف ميسي رسمياً

قرعة كوبا أميركا تضع قطر بمواجهة البرازيل والارجنتين بمجموعة صعبة

Date: 2019-12-04 13:29:13
قرعة كوبا أميركا تضع قطر بمواجهة البرازيل والارجنتين بمجموعة صعبة

الارجنتين تكسر عقدتها وتنتزع فوزاً من بوليفيا العنيد

Date: 2020-10-13 22:12:56
الارجنتين تكسر عقدتها وتنتزع فوزاً من بوليفيا العنيد

برشلونة يضع خطة خاصة لبيع مالكوم

Date: 2019-05-30 16:13:00
برشلونة يضع خطة خاصة لبيع مالكوم