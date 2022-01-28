الأرجنتين تعمق جراح تشيلي والبرازيل تكتفي بالتعادل أمام الإكوادور

شفق نيوز/ عقد منتخب الأرجنتين وضع نظيره التشيلي في مشواره نحو التأهل لمونديال 2022 في قطر، بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

سجل الهدف الأول في اللقاء أنخل دي ماريا (9) إلا أن بن بريريتون أدرك التعادل لتشيلي (20)، ثم سجل هدف فوز للأرجنتين لاوتارو مارتينيز (34).

وبفوزها، رفعت الأرجنتين، التي سبق وضمنت التأهل للمونديال، رصيدها إلى 32 نقطة معززة موقعها في وصافة التصفيات بفارق 4 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

أما تشيلي فابتعدت بعد الهزيمة الثانية لها على التوالي بالتصفيات عن المراكز المؤهلة للمونديال، وتجمد رصيدها عند 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا، حيث تتقدم بنقطة واحدة على بوليفيا صاحبة المرتبة الثامنة التي لم تخض بعد مباراتها بالجولة.

وأدركت الإكوادور التعادل بشق الأنفس أمام ضيفتها البرازيل (1-1)، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

واستهل الضيوف التسجيل مبكرا، بواسطة لاعب ريال مدريد كاسيميرو (ق6)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "رودريجو باز" بالعاصمة الإكوادورية كيتو، بحضور نصف الجمهور الممكن (21 ألف مشجع).