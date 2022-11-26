الأرجنتين تسجل أول فوز لها في مونديال قطر على المكسيك

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الأرجنتيني يوم السبت، من التغلب على نظيره المكسيكي بهدفين مقابل لا شي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة حينما سجل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عند الدقيقة 64 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 87 سجل منتخب الأرجنتين هدفه الثاني بأقدام اللاعب انزو فرنانديز.

وبهدف ليونيل ميسي اليوم السبت يكون قد عادل مواطنه الاسطورة الراحل ديغو ماردونا الذي سجل ثامن اهدافه في نهائيات كاس العالم وكلاهما سجل ثمانية اهداف من 21 مباراة في النهائيات.

ويتصدر بولندا المجموعة الثالثة لحد الآن باربع نقاط والارجنتين ثانيا بثلاث نقاط والسعودية ثالثا بثلاث نقاط والمكسيك بنقطة واحدة.

وجرت المباراة مساء اليوم السبت على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة