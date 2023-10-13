الأرجنتين تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بعد تعثر البرازيل

شفق نيوز/ واصل منتخب الأرجنتين صدارته لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على باراغواي بهدف دون رد سجله المدافع المخضرم أوتامندي.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي في الشوط الثاني، وكان قريبًا من تسجيل هدف رائع إلا أن تسديدته المحكمة من ضربة ثابتة اصطدمت بالعارضة.

وتعثر منتخب البرازيل أمام فنزويلا بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف غابرييل ليتعادل بهدف لمثله ويتوقف رصيده عند 7 نقاط خلف الأرجنتين.

وتقدمت البرازيل بهدف غابرييل قبل أن تتعادل فنزيلا بهدف رائع لإدوارد بيلو.

وشهدت المباراة مشاركة نيمار جونيور الذي استقبل مؤخرًا مولودته الجديدة، وظهر بشكل لافت للغاية حيث صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات بـ10 نقاط تليها البرازيل بـ 7 نقاط ثم كولومبيا في المركز الثالث بخمس نقاط، وأوروغواي وتشيلي وفنزويلا بنفس الرصيد 4 نقاط، ثم الإكوادور بـ 3 نقاط.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة باراغواي وبيرو بنقطة واحدة لكل منهما ثم بوليفيا في المركز الأخير دون نقاط.