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الأرجنتيني ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T20:55:38+0000
الأرجنتيني ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة

شفق نيوز/ توج الأرجنتيني نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي مساء يوم الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢١.

وجاء إنجاز ميسي بعد عام تألق فيه مع برشلونة الإسباني، وحاز على جائزة هداف الدوري الإسباني، قبل أن يحقق لقبه الدولي الأول بقيادته لمنتخب بلاده الأرجنتين لبطولة كوبا أميركا بعد طول غياب.

واعتلى ميسي مسرح شاتاليه في باريس، حيث توج بالجائزة المرموقة للمرة السابعة بتاريخه، وهو رقم قياسي تاريخي لم يصل له أي لاعب من قبل.

وحل ثانيا روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، وجورجينيو نجم إيطاليا وتشيلسي في الترتيب الثالث.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد يأتي رابعا، ثم الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي، في المرتبة الخامسة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز السادس.

واحتل المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز السابع، وكيفن دي بروين نجم بلجيكا ومانشستر سيتي ثامن أفضل لاعب في العالم، والفرنسي كيليان مبابي صاحب المرتبة التاسعة في ترتيب الكرة الذهبية، والإيطالي دوناروما يحل عاشرا في ترتيب الكرة الذهبية.

كما توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.

وفاز فريق تشيلسي بجائزة فريق العام بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا.

كما حصل ليفاندوفسكي على جائزة أفضل مهاجم في العالم، وبيدري نجم برشلونة توج بجائزة الكوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

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