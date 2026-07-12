الأربعاء.. انطلاق نصف نهائي الدوري العراقي الممتاز للصالات

شفق نيوز- بغداد

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لإقامة منافسات الدور نصف النهائي من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وستنطلق المنافسات، بمواجهتين تستضيفهما قاعة نادي دجلة الجامعة في العاصمة بغداد.

وتأهلت إلى المربع الذهبي فرق الكاظمية، ومصافي الشمال، والأسرة، والحدباء.

ويلتقي الكاظمية مع الأسرة عند الساعة الرابعة عصراً، فيما يواجه مصافي الشمال نظيره الحدباء عند الساعة السادسة مساءً، على القاعة ذاتها، لتحديد طرفي المباراة النهائية للبطولة.