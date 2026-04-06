الأربعاء.. انطلاق الجولة 27 لدوري نجوم العراق.. وتيميروف هدافاً

تنطلق، يوم الأربعاء المقبل 8 نيسان، منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة عشر مباريات في بغداد وعدد من المحافظات على مدى يومي الأربعاء والخميس.

وشهدت الجولة 26 تغييرات في ترتيب الفرق، إذ انفرد القوة الجوية بالصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الشرطة ثانيًا بـ54 نقطة، ثم أربيل ثالثًا بـ52 نقطة، والطلبة رابعًا بـ48 نقطة، فيما جاء الزوراء خامسًا بـ46 نقطة، والكرمة سادسًا بـ44 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يحتل نفط ميسان المركز 17 برصيد 25 نقطة، والكهرباء بالمركز 18 برصيد 24 نقطة، ثم النجف بالمركز 19 برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

ويتصدّر لاعب أربيل شيرزود تيميروف قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفًا، يليه فيديليس كوكو لاعب الغراف بـ14 هدفًا، فيما يتقاسم علاء الدين الدالي لاعب الموصل ولويونيل أتيبا لاعب الشرطة المركز الثالث برصيد 13 هدفًا لكل منهما.