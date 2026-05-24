الأربعاء.. انطلاق الجولة قبل الأخيرة من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم الاربعاء المقبل، منافسات الجولة ماقبل الاخيرة "37" الحاسمة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة 10 مواجهات تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات كبيرة في ترتيب فرق دوري النجوم، إذ عزز القوة الجوية صدارته بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة مقتربا بالصدارة بنسبة كبيرة جدا، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة الذي تعثر انام اربيل في الجولة السابقة برصيد 78 نقطة.

وجاء فريق أربيل ثالثاً بـ73 نقطة ضمن المركز الثالث، ثم الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 63 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ59 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي أربع جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

ويحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، يليه أمانة بغداد في المركز الثامن عشر بنفس الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم النجف الذي هبط رسميا الى الدوري الممتاز في المركز التاسع عشر بـ19 نقطة، والقاسم الذي هبط ايضا برصيد 5 نقاط بالمركز الاخير.

وبعد ختام الجولة الـ36، اشتعل صراع الهبوط بشكل كبير بين عدة فرق، اذ يحتل فريق الميناء المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، يليه الكهرباء في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة، ثم نفط ميسان في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، فيما يقبع أمانة بغداد في المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم، بات شبح الهبوط يهدد الجميع، لذ ستحدد مواجهتا الجولتين 37 و38 هوية الفريق الذي سينهي الموسم في المركز الثامن عشر، ليخوض مواجهة الـ"بلاي أوف" أمام صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الممتازة.

وسيضمن الفائز مكانه ضمن أندية دوري نجوم العراق للموسم المقبل، بينما سيكون الخاسر ضمن فرق دوري الدرجة الممتازة.