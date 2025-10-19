الأربعاء..انطلاق الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز بثلاث مواجهات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بإجراء ثلاث مباريات في اليوم الأول.

‏ويستهلها فريق نفط الوسط بلقاء ضيفه فريق غاز الشمال، فيما يواجه فريق المصافي ضيفه فريق نادي الحسين، بينما يستضيف فريق الكاظمية فريق مصافي الجنوب.

‏وتتواصل المنافسات يوم الخميس المقبل باقامة سبع مباريات، حيث يلاقي فريق الحشد الشعبي فريق الاتصالات، كما يواجه فريق الجيش ضيفه فريق الفهد.

ويستضيف فريق البحري فريق نفط البصرة، فيما يواجه فريق عفك ضيفه فريق الرمادي، ويلاقي فريق ميسان ضيفه فريق الجولان، بينما يواجه فريق البيشمركة ضيفه فريق كربلاء، وأخيراً يلاقي فريق الناصرية ضيفه فريق الحدود.