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الأربعاء المقبل.. انطلاق الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-01T09:14:17+0000
الأربعاء المقبل.. انطلاق الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الأربعاء المقبل الرابع من أيار الحالي، موعدا لانطلاق منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقام يوم الأربعاء المقبل خمس مواجهات، يستهلها فريقا نادي النفط وضيفه نادي اربيل في الساعة الثانية والربع ظهرا على ملعب الأول، وفي الساعة الثالثة والنصف يضيف ملعب امانة بغداد مباراة فريقه أمام نفط ميسان، وعلى ملعب الساحر احمد راضي يواجه اصحاب الارض والجمهور فريق نادي الكرخ ضيفه فريق الزوراء في الساعة الرابعة والنصف عصراً ، ويضيف فريق نادي النجف على ملعب النجف الدولي ضيفه فريق نادي القاسم في الساعة السابعة مساءً، وعلى ملعب الشعب يواجه المتصدر فريق الشرطة ضيفه فريق سامراء في الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الخميس بإقامة خمس مباريات اثنان منها في الثالثة والربع ، تجمع الاولى فريق نادي الصناعة وضيفه فريق نادي الديوانية على ملعب الأول، أما الثانية فتجمع فريق نادي زاخو وضيفه نفط البصرة على ملعب زاخو البديل ، وعلى ملعب الفيحاء يلتقي فريقا نادي الميناء وضيفه نادي نوروز في الساعة الخامسة والنصف عصراً ، ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة فريق نفط الوسط وضيفه فريق الكهرباء ، وفي مباراة جماهيرية يلاقي فريق نادي القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي فريق نادي الطلبة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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