الأربعاء المقبل.. انطلاق الجولة الـ31 لدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباريات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ11 من شهر أيار الجاري بإقامة اربع مواجهات في اليوم الأول.

وتُقام في الساعة الرابعة مباراتان تجمع الأولى فريقي نادي سامراء وضيفه نادي النجف على ملعب الأول ، بينما يضيف ملعب الكفل مباراة فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي الديوانية ، وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة مساءً اذ يضيف فريق نادي الميناء على ملعب الفيحاء فريق نادي الكرخ ، بينما يضيف ملعب ميسان الاولمبي في الساعة العاشرة مساءً مباراة فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي الشرطة .

وتتواصل في اليوم التالي "الخميس" منافسات الجولة 31 باقامة ثلاث مواجهات يستهلها فريقا نادي نفط البصرة وضيفه نادي النفط في الساعة الخامسة والنصف على ملعب الفيحاء بالبصرة ، وعلى ملعب فرانسو حريري يضيف فريق نادي اربيل في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة فريق نادي نفط الوسط ، وعلى ملعب الشعب الدولي تقام في الساعة العاشرة مساءً مباراة فريق نادي الزوراء وضيفه فريق نادي زاخو .

وتقام يوم الجمعة المقبل ثلاث مواجهات اخيرة في الجولة 31 ، يضيف فريق نادي نوروز في الأولى فريق نادي امانة بغداد في الساعة الرابعة على ملعب الجامعة بالسليمانية ، وفي نفس الوقت يلتقي على ملعب نادي التاجي ببغداد فريقا نادي الكهرباء وضيفه نادي القوة الجوية .

وينفرد فريق نادي الشرطة بعد انتهاء الجولة 30 في صدارة فرق الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ، يليه بمركز الوصيف فريق نادي الطلبة برصيد 56 نقطة ، ثم فريق نادي نفط الوسط برصيد 55 نقطة ، فالقوة الجوية رابعا برصيد 51 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة ، ثم الزوراء خامساً برصيد 51 ويتخلف عن القوة الجوية بفارق الاهداف ، والنفط بالمركز السادس برصيد 49 نقطة ، والنجف بالمركز السابع برصيد 45 نقطة ، وزاخو بالمركز الثامن برصيد 43 نقطة .