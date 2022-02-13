سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يقدم شهد مدرباً للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T13:28:16+0000
الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يقدم شهد مدرباً للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، موعدا لتقديم مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد لوسائل الإعلام.

وقال مصدر باتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لتقديم المدرب عبد الغني شهد كمدرب للمنتخب الوطني رسمياً لوسائل الإعلام والإعلان عن تسلمه المهمة".

واوضح ان "الاتحاد سيعقد مع عبد الغني شهد اجتماعاً موسعاً لمناقشة المنهج الذي سيضعه لإعداد وتهيئة المنتخب للمباراتين المتبقيتين من التصفيات الآسيوية لكرة القدم".

وتابع المصدر ان "الاتحاد قرر تهيئة كل وسائل النجاح للمدرب عبد الغني شهد من اجل انجاح مهمته في المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا الشهر المقبل".

واضاف انه "سيتم تحديد موعد بدء تجمع المنتخب بعد تسمية المدرب قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب العراق في المهمة المقبلة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو.

وقال مدربون عراقيون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن شهد سيتغلب على العقبات التي تواجه المنتخب رغم المهمة الصعبة.

related

مدرب عراقي يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية "الڤار" في الدوري

Date: 2021-12-12 08:32:52
مدرب عراقي يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية "الڤار" في الدوري

العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

Date: 2021-02-19 16:49:36
العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

Date: 2022-02-11 09:53:22
درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

مدربون عراقيون: شهد سيتغلب على عقبات المنتخب رغم المهمة الصعبة

Date: 2022-02-12 09:27:06
مدربون عراقيون: شهد سيتغلب على عقبات المنتخب رغم المهمة الصعبة

بالتفاصيل.. المنتخب العراقي يكشف حقيقة ماحدث ويحدث في طهران

Date: 2022-01-27 08:42:23
بالتفاصيل.. المنتخب العراقي يكشف حقيقة ماحدث ويحدث في طهران

جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

Date: 2021-10-02 05:33:45
جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

Date: 2021-01-27 09:18:49
قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

Date: 2021-11-27 17:51:07
في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)