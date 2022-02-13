الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يقدم شهد مدرباً للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، موعدا لتقديم مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد لوسائل الإعلام.

وقال مصدر باتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لتقديم المدرب عبد الغني شهد كمدرب للمنتخب الوطني رسمياً لوسائل الإعلام والإعلان عن تسلمه المهمة".

واوضح ان "الاتحاد سيعقد مع عبد الغني شهد اجتماعاً موسعاً لمناقشة المنهج الذي سيضعه لإعداد وتهيئة المنتخب للمباراتين المتبقيتين من التصفيات الآسيوية لكرة القدم".

وتابع المصدر ان "الاتحاد قرر تهيئة كل وسائل النجاح للمدرب عبد الغني شهد من اجل انجاح مهمته في المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا الشهر المقبل".

واضاف انه "سيتم تحديد موعد بدء تجمع المنتخب بعد تسمية المدرب قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب العراق في المهمة المقبلة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو.

وقال مدربون عراقيون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن شهد سيتغلب على العقبات التي تواجه المنتخب رغم المهمة الصعبة.