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الأراضي المحتلة بدلاً من "إسرائيل" في مونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T17:27:28+0000
الأراضي المحتلة بدلاً من "إسرائيل" في مونديال قطر

شفق نيوز / عبرت الصحافة الإسرائيلية، يوم الخميس، عن غضبها بعد التحديث الذي طرأ على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي تضمَّن حذف اسم " إسرائيل" واستبداله بـ"الأراضي الفلسطينية المحتلة"، قبل أشهر قليلة على انطلاق مونديال قطر 2022.

حيث وجد الإسرائيليون أن "الامتياز الحصري لتسويق الحزم لم يشمل إسرائيل في القائمة، والخيار الوحيد هو (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، عند قيامهم بشراء باقات الضيافة لألعاب كأس العالم، والتي ستفتتح في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في قطر".

ونظرًا إلى كون موقع "فيفا" النافذة الوحيدة لبيع تذاكر كأس العالم، سيتحتَّم على الإسرائيليين اختيار الأراضي الفلسطينية، لحجز تذاكرهم بنجاح.

وتفاعلت منصات التواصل العربية بالترحيب بما نقلته مواقع إخبارية، من أن اسم إسرائيل تم استبداله بالأراضي الفلسطينية المحتلة في موقع "فيفا" المخصص لبيع تذاكر كأس العالم قطر فيفا 2022.

ورحب مؤيدو القضية الفلسطينية، بالتغيير على قوائم البلدان، واستخدام التوصيف الصحيح وهو (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبات بحظر إسرائيل من مونديال قطر 2022 على غرار حظر روسيا من كأس العالم.

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