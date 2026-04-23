الإدارة الأميركية تقترح استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشراكة العالمية باولو زامبولي، يوم الخميس، أنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم 2026، وسط التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال زامبولي، لصحيفة بريطانية، إنه اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم.

وأضاف: "أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري أن أرى الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة، وبامتلاكهم أربعة ألقاب، لديهم التاريخ الذي يبرر إدراجهم"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز".

وأشار التقرير إلى أن ترمب ينتهج ما وصفته بـ"دبلوماسية كرة القدم" لاستعادة العلاقات مع أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب خلافات بشأن القواعد العسكرية وانتقادات وجهها ترمب لبابا الفاتيكان.

وفي وقت سابق، قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، إنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم.

وكانت إيطاليا قد فشلت في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارتها أمام البوسنة والهرسك في 31 مارس/آذار الماضي.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُعد هذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، على أن تقام مبارياتها في 16 مدينة مستضيفة.