الأخطاء التحكيمية تدفع كربلاء الى تقديم شكوى رسمية للاتحاد العراقي

شفق نيوز/ رفعت ادارة نادي كربلاء الرياضي، اليوم الاحد، شكوى رسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب ما اسمته الأخطاء التحكيمية.

وذكرت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نادينا ولثالث مباراة على التوالي يتعرض الى ظلم تحكيمي فاضح امام مرأى ومسمع الجميع ، فقد ظلمنا كثيراً في مباراتنا أمام نادي الصناعة بأخطاء تحكيمية كارثية وكذلك في مباراتنا امام نادي نوروز وجاءت مباراتنا أمام نادي النجف والتي جرت على ملعب النجف ليستكمل مسلسل الظلم و الغبن والاجحاف من قبل الحكم (الدولي) زيد ثامر والذي ذبح فريقنا بقرارات لايمكن وصفها، ومن المؤسف حقاً أن يبقى الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالأخص لجنة الحكام فيه تتفرج على هكذا سلوكيات وممارسات دون ان تحرك ساكناً".

وشددت على "ضرورة ان تتخذ لجنة الحكام دورها الحقيقي في تسمية الكوادر التحكيمية المناسبة للمباريات وبالاخص منها المباريات التي تحمل طابع جماهيري كبير ، فقد بات بعض الحكام يشكل مشكلة كبيرة في الدوري بدل ان يكون الحكم جزءاً من النجاح يصبح جزءاً مهماً من الفشل وهذه طامة كبرى تصيب الدوري العراقي".

واوضحت ان "الحكام اليوم للاسف يتعاملون بأساليب لاتمت للتحكيم بصلة ويتخذون قرارات مجحفة بحق الفرق وانديتها . وذلك الامر يخلق اجواء مشحونة داخل الملعب تنعكس سلبياً على المدرجات وبالتالي يحدث ما لايحمد عقباه والامثلة كثيرة ، لذلك نضع اليوم هذا الامر على طاولة اتحاد الكرة ولجنة الحكام بالذات ، فقد بلغ الظلم والاجحاف اتجاه نادينا مداه الكبير".

واستنكر البيان "هذه الممارسات من بعض الحكام والتي كانت سبباً رئيسياً في الحاق الاذى بنادينا فاننا نعول كثيراً على اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيه بتعديل مسار التحكيم في الدوري العراقي واعادته الى جادة الصواب ، حيث ان الحكم اليوم في الدوري العراقي عليه ان يعرف بانه هو الاول والاخير المسؤول عن اخراج المباراة واللاعبين والجمهور الى بر الامان".