الأحوال الجوية تؤجل مباراة العراق بـ"التك بول" ضمن الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- سانيا

قررت الجهات المنظمة، تأجيل مباراة المنتخب العراقي في لعبة "التك بول" لفئة زوجي الرجال، التي كانت مقررة اليوم الجمعة أمام منتخبي كوريا الشمالية وبروناي، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقامة حالياً في مدينة سانيا الصينية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء غير المستقرة التي شهدتها المدينة، والمتمثلة بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، أدت إلى تأجيل جميع منافسات الدورة لهذا اليوم، حفاظاً على سلامة اللاعبين، على أن تُستأنف بعد غدٍ الأحد".

وأضاف أن المنتخب الوطني لـ"التك بول" يطمح إلى تحقيق إنجاز جديد في هذه الدورة رغم الظروف الجوية الصعبة، مؤكداً جاهزية اللاعبين للمنافسة بقوة عند استئناف المباريات.