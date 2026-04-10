الأحد.. انطلاق الجولة 28 من دوري النجوم بإقامة 10 مباريات

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الأحد المقبل الموافق 12 من شهر نيسان الجاري، منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 10 مباريات في بغداد وعدد من المحافظات، على أن تتواصل على مدى ثلاثة أيام.

وشهدت الجولة 27 تغييرات في ترتيب الفرق، إذ انفرد القوة الجوية بالصدارة برصيد 63 نقطة، يليه الشرطة ثانياً بـ57 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ53 نقطة، والطلبة رابعاً بـ51 نقطة، فيما جاء الزوراء خامساً بـ48 نقطة، والكرمة سادساً بـ47 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، وأمانة بغداد في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

ويتصدر لاعب أربيل، شيرزود تيميروف، قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً، فيما يتقاسم فيديليس كوكو، لاعب الغراف، ولويونيل أتيبا، لاعب الشرطة، المركز الثاني برصيد 14 هدفاً لكل منهما، ويأتي علاء الدين الدالي ثالثاً بـ13 هدفاً.