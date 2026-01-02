الأحد المقبل .. 10 مواجهات بانطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المنتخبات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 4 كانون الثاني 2026 موعداً لانطلاق منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق، وذلك بإقامة 10 مواجهات تُلعب على مدار يومين.

وعزز فريق أربيل صدارته لجدول ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثامنة، برصيد 23 نقطة، فيما جاء فريق ديالى في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وجمعت ثلاثة فرق 17 نقطة، وبفارق المواجهات حل فريق الكرمة في المركز الثالث، يليه الزوراء رابعاً، ثم القوة الجوية خامساً.

وفي المراكز الأخرى، حققت أربعة فرق 15 نقطة، وبفارق المواجهات جاء فريق الشرطة في المركز السادس، ثم زاخو سابعاً، فالكرخ ثامناً، وأمانة بغداد تاسعاً.

وحل فريق الطلبة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، تلاه فريق النفط في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وبنفس الرصيد جاء الميناء في المركز الثاني عشر لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وجاء فريق الغراف في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، يليه دهوك في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، وبنفس الرصيد حل الموصل في المركز الخامس عشر بفارق المواجهات.

كما حل النجف في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، فالكهرباء في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد جاء نفط ميسان في المركز الثامن عشر بفارق المواجهات، فيما حل نوروز في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، وجاء فريق القاسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.