الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الثلاثاء، عن تحديد موعد مباراة فريقيّ عفك وسامراء في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، لتحديد المركز الثالث الفائز في البطولة.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن الموعد سيكون "في الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد المقبل، وستجري المباراة على ملعب أحمد راضي ومن دون جمهور".

وبين أن "الفريق الفائز سيتنافس مع الفريق الذي يأتي بالمركز 18 في ترتيب فرق الدوري الممتاز والتي عددها 20 فريقاً"، مشيراً إلى أن "الفريقين اللذان يحلان بالمركز التاسع عشر والاخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز سيهبطان مباشرة لمصاف فرق الدرجة الاولى".

واضاف عوفي، أن "الفريق الذي سيحل بالمركز الثامن عشر سيخوض مباراة فاصلة مع الفائز من مباراة يوم الاحد المقبل التي ستجمع عفك وسامراء".

يذكر ان فريقي الصناعة ونوروز تأهلا الى مصاف فرق الدوري الممتاز رسميا بعد ان حسما تصدرهما المجموعتين الاولى والثانية في منافسات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.