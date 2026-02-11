الأحد المقبل.. انطلاق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز بـ 10 مواجهات

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد، يوم الأحد، المقبل الموافق 15 شباط الجاري، موعداً لانطلاق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتُقام يوم الأحد عشر مواجهات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية، حيث يستضيف فريق غاز الشمال نظيره مصافي الجنوب على ملعب غاز الشمال، فيما يواجه فريق الفهد فريق نفط البصرة على ملعب الصوفية في الرمادي.

ويحلّ فريق نادي الحسين ضيفاً على فريق الاتصالات في ملعب التاجي، بينما يستقبل فريق الكاظمية نظيره الرمادي على ملعب الكاظمية.

ويواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه الجولان على ملعب نادي أمانة بغداد، في حين يستضيف فريق الجيش نظيره كربلاء على ملعبه.

كما يلتقي نفط الوسط مع الحدود على ملعب الكوفة، ويواجه البحري فريق الناصرية على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة.

ويستضيف فريق المصافي، على ملعبه في بغداد، فريق البيشمركة، فيما يواجه فريق عفك نظيره ميسان على ملعبه.