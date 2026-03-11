الأحد المقبل.. انطلاق عشر مباريات ضمن الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن انطلاق عشر مباريات ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري العراقي الممتاز، الأحد المقبل على ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

ويتصدر فريق الجولان جدول ترتيب الفرق بعد ختام مباريات الجولة الـ23، فيما يقبع فريق عفك في ذيل الترتيب.

وتشهد الجولة عدة مواجهات، إذ يلتقي فريق الحشد الشعبي مع ضيفه مصافي الجنوب على ملعب نادي النفط، بينما يستضيف الجيش فريق الكاظمية على ملعبه، ويواجه نفط الوسط ضيفه الاتصالات على ملعب الكوفة، في حين يلاقي البحري ضيفه الفهد على ملعب الفيحاء، ويلاقي المصافي ضيفه غاز الشمال على ملعب المصافي.

وتتواصل المواجهات، بلقاء فريق عفك مع ضيفه نفط البصرة على ملعب عفك، ويستضيف ميسان فريق الحسين على ملعب ميسان الأولمبي، بينما يواجه فريق البيشمركة على ملعبه في السليمانية ضيفه الرمادي، ويستضيف الناصرية ضيفه الجولان على ملعب الناصرية الأولمبي، وأخيراً يستضيف فريق الحدود على ملعب أمانة بغداد فريق كربلاء.

ويحتل فريق الجولان الصدارة برصيد 54 نقطة، يليه غاز الشمال بالوصافة برصيد 44 نقطة، ثم الحدود ثالثاً بـ40 نقطة، وكربلاء رابعاً بـ39 نقطة، ونفط البصرة خامساً بـ34 نقطة، فيما يأتي فريق الجيش في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وتتصارع أربعة فرق على الهبوط، حيث يحتل البيشمركة المركز 17 برصيد 23 نقطة، يليه المصافي بالمركز 18 برصيد 22 نقطة، ثم الاتصالات برصيد 21 نقطة، فيما يتذيل الترتيب فريق عفك برصيد 18 نقطة.