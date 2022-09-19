الأحد المقبل.. انطلاق بطولة العراق بكرة السلة على الكراسي المتحركة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة موعد انطلاق بطولة العراق باللعبة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الاتحاد عباس وناس لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة تشارك فيها ست لجان فرعية هي: ذي قار والنجف وكركوك وبابل وديالى وميسان بالاضافة الى نادي واحد هو وسام المجد الرياضي.

وأضاف وناس ان اتحاد اللعبة قرر ان تكون البطولة لهذا العام بأسم الراحل الحكم فاضل عبد الرضا بنيان.

واشار الى ان البطولة تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر ايلول الجاري.

وأكد أن المركز التدريبي للجنة البارالمبية في وزارة الشباب والرياضة سيحتضن منافسات البطولة التي ستنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا.