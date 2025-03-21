الأحد المقبل.. النفط يواجه القاسم في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، موعداً جديداً لإجراء مباراة مؤجلة من الجولة 23 لفريقي النفط والقاسم، والتي تقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة النفط والقاسم التي كان من المفترض إقامتها في السابع من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أتلفت أرضية الملعب.

وحددت لجنة المسابقات يوم الأحد المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري موعداً لإقامة المباراة بين النفط وضيفه القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة التاسعة والربع مساءً.

ويحتل فريق النفط المركز 12 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق القاسم المركز التاسع برصيد 32 نقطة.