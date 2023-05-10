"الأبرز عالمياً".. اتحاد المواي تاي: لاعب عراقي يتاهل لنهائي بطولة العالم واملنا بالوسام الذهبي

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علگ، اليوم الأربعاء، أن لاعباً عراقياً وصل إلى الدور النهائي لبطولة العالم بالمواي تاي للرجال بعد تحقيقه الفوز على البطل الفرنسي.

وقال علك لوكالة شفق نيوز إن "البطل العراقي مصطفى التكريتي بلغ الدور النهائي في منافسات بطولة العالم للمواي تاي الجارية احداثها في تايلند بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم، بعد فوزه على لاعب المنتخب الفرنسي".

واضاف علك أن "التكريتي تأهل للدور النهائي بعد فوزه على لاعب المنتخب الامريكي ولاعب المنتخب الايطالي وفاز اليوم على بطل فرنسا بجدارة".

وأشار إلى أن "لاعب منتخب العراق سيلاقي اللاعب المالديفي بوزن 81 كغم نهائي البطولة وأملنا كبير بتحقيق لاعبنا التكريتي الوسام الذهبي سيما وانه يعد من بين ابرز لاعبي العالم".