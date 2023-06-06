"الڤار" رسمياً في بطولة كأس العرب لكرة الصالات.. كاكاو: المنتخب العراقي سيخوض منافسات صعبة وقوية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات، البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، يوم الثلاثاء، جاهزيته واللاعبين للوصول إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب، فيما قررت اللجنةُ المنظمة للبطولة اعتماد تقنية "الڤار".

وقال كاكاو خلال المؤتمر الصحفي الخاصّ بمباراة يوم غدٍ أمام منتخب فلسطين، الذي أقيم في فندق سنترو شاهين في السعودية، إن "المجموعة الثالثة تضم منتخباتٍ لا يمكن الاستهانة بها، وممكن اعتبارها من المجموعات القوية، بعد أن وقعنا إلى جانب المنتخب المصري الذي يعتبر من بين أفضل فرق القارة الأفريقية، فضلاً عن التطور الكبير الذي طرأ على منتخبات فلسطين وموريتانيا، لذلك لا يمكن التكهن بمن سيتأهل إلى الدور المقبل"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبين أن "جميع المباريات صعبة وقوية، وعلينا أن نستعد لها بشكل أفضل"، مؤكداً أن "المنتخب العراقي يسعى الى أن يكون له موطئ قدم في الدور ربع النهائي".

وأضاف كاكاو "الإستراتيجية التي اعتمدناها مع اتحاد كرة القدم العراقي تتمثل بإعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم"، لافتاً إلى أن "عمله ينصب على تطوير منتخب الصالات بشكلٍ أفضل".

كما عقد اليوم في فندق سنترو شاهين، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره المنتخب الفلسطيني التي تقام غداً الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب المقامة في المملكة العربية السعودية.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخب الفلسطيني اللون الأزرق الكامل وحارس المرمى اللون الأسود.

وقررت اللجنة المنظمة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات اعتماد تقنية "الڤار" رسمياً في البطولة.