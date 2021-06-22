اليويفا يرفض استعمال رمزاً لـ"المثليين جنسياً" في مباراة لكأس الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الثلاثاء، إضاءة ملعب في مدينة ميونخ الألمانية بألوان قوس قزح الذي يرمز لعلم المثليين جنسياً، خلال مباراة المنتخبين الألماني والمجري المقررة غداً الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال اليويفا بحسب بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونيخ لإضاءة ملعب أليانس أرينا "سيمثل رسالة سياسية تعتبر ردّاً على قانون ساري في المجر".

ويتعلق الأمر بالنص التشريعي الذي وافق عليه البرلمان المجري يوم الثلاثاء الماضي، والذي ينص على تقييد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي. ويحمل القانون أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليميني المحافظ.

وجرى تقديم مقترح مجلس مدينة ميونيخ كإشارة إلى تعزيز ودعم التنوع، حيث أنه عادة ما يجرى استخدام ألوان قوس قزح من جانب جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وذكر اليويفا أنه يعترف بأن "التمييز بمختلف أشكاله يشكل إحدى أكبر المشكلات التي تواجهها اللعبة في الوقت الحالي"، وأن هذا السلوك شوه الرياضة، لكنه في الوقت ذاته أعتبر أن "اليويفا، طبقا للوائحه الأساسية، هو منظمة محايدة سياسيا وعقائديا".

وتابع "نظرا للسياق السياسي لهذا الطلب المحدد، والذي يمثل رسالة تستهدف قرارا اتخذه البرلمان المجري، كان لزاما على اليويفا أن يرفض هذا الطلب".

تجدر الإشارة إلى أن فرق البوندسليغا عبّرت عن دعمها لميونيخ، إذ أعلن ملعب هرتا فراكفورت وملعب اف سي كولونيا، إضاءة ملعبيهما بألوان قوس قزح خلال مباراة الغد.

كذلك يمكن لمانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني مواصلة ارتداء شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، حيث أوقف اليويفا مراجعة هذه المسألة.

وجدير بالذكر أن اليويفا كان قد سمح للاعبين والمسؤولين بالجثو على ركبة واحدة قبل المباريات، وذلك تعبيرا عن الاحتجاج على العنصرية.