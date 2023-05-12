(اليويفا) نافياً نقل نهائي أبطال أوروبا من تركيا: ننتظركم الشهر المقبل في اسطنبول

شفق نيوز / نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 من إسطنبول التركية بسبب اضطرابات سياسية.

وقال اليويفا في بيان إنه "يود توضيح الموقف الخاص بنهائي دوري الأبطال 2023، ستلعب المباراة النهائية في إسطنبول كما كان مقررا في العاشر من حزيران / يونيو".

ولم يتناقش اليويفا مع حكومة تركيا أو مؤسسات سياسية أو اتحاد كرة القدم الوطني.

وتكهنت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم الجمعة بأن المباراة النهائية قد تنقل إلى لشبونة بسبب الوضع السياسي بعد انتخابات الرئاسة في 14 آيار / مايو.

ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان في استاد أتاتورك.

ونالت إسطنبول حقوق استضافة المباراة بعد فقدانها في 2020 حين استقبلت لشبونة بطولة مصغرة من دور الثمانية خلال وباء كوفيد-19.