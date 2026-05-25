اليوم.. 6 مواجهات مرتقبة في دوري محترفي السلة العراقي

تنطلق، مساء الاثنين، منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بإقامة ست مباريات موزعة على مجموعتين في بغداد ودهوك.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في قاعة نادي زاخو بإقليم كوردستان، فيما تحتضن قاعة النادي الأرمني في بغداد منافسات المجموعة الثانية.

وفي مواجهات المجموعة الأولى، يلتقي فريق الدفاع الجوي مع نفط الشمال، بينما يواجه عمال نينوى فريق زاخو، فيما يلاقي سابيس فريق غاز الشمال.

أما مباريات المجموعة الثانية التي تقام في بغداد، فيواجه الحشد الشعبي فريق اليقظة، بينما يلتقي الكهرباء مع دجلة الجامعة، ويختتم نفط ميسان مواجهات اليوم بملاقاة فريق الحلة.

وشهد يوم أمس الأحد راحة لفرق دوري المحترفين الـ12، بعد خوض ثلاث جولات من المرحلة الثانية للمسابقة.

وكان فريق الدفاع الجوي قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى عقب ختام المرحلة الأولى التي أقيمت في كركوك برصيد 10 نقاط، فيما تصدر الحشد الشعبي ترتيب المجموعة الثانية التي جرت منافساتها في بغداد برصيد 9 نقاط.