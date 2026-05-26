اليوم.. 6 مواجهات في ختام المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة بإقامة ست مباريات موزعة بين مدينتي بغداد ودهوك، ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

وتقام ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها قاعة زاخو، حيث يلتقي فريق سابيس مع نفط الشمال في المباراة الأولى، فيما يواجه زاخو فريق غاز الشمال، بينما يلتقي عمال نينوى مع الدفاع الجوي في ختام مباريات المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، التي تحتضن منافساتها قاعة النادي الأرمني، يواجه نفط ميسان فريق دجلة الجامعة، بينما يلتقي الحشد الشعبي مع الكهرباء، على أن تُختتم مباريات الجولة بمواجهة تجمع اليقظة مع الحلة.

وكان فريق الدفاع الجوي قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أُقيمت في كركوك برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر الحشد الشعبي ترتيب المجموعة الثانية التي جرت منافساتها في بغداد برصيد 9 نقاط.