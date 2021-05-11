اليوم.. 6 مواجهات في الدوري الممتاز وتغيير توقيت مباراة اربيل والشرطة

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية تغيير توقيت مباراة الشرطة واربيل المقرر إقامتها غداً الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من اليوم نفسه.

وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز بإقامة ست مواجهات.

حيث يضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي الميناء البصري، وعلى ملعب زاخو يلاقي اصحاب الارض فريق نادي زاخو ضيفه فريق نادي الزوراء، ويلاقي الديوانية على ملعبه فريق نادي نفط البصرة أما على ملعب الكفل فيضيف فريق نادي القاسم فريق نادي الصناعات الكهربائية، وعلى ملعب التاجي يلاقي فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي السماوة، ويلاقي فريق نادي الطلبة على ملعب الشعب ضيفه نفط ميسان.