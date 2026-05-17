اليوم.. 6 مواجهات في الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بإقامة ست مباريات موزعة على مجموعتين.

وفي مباريات المجموعة الأولى التي تقام في كركوك يلاقي فريق نفط الشمال ضيفي فريق سابيس، ‏بينما يواجه فريق غاز الشمال ضيفه فريق زاخو.

‏وأخيراً في مباريات المجموعة الاولى، يلاقي فريق الدفاع الجوي ضيفه فريق عمال نينوى.

وتقام مباريات المجموعة الثانية في قاعة النادي الأرمني بالعاصمة بغداد، ‏ويلاقي فريق الحلة ضيفه فريق اليقظة، ‏بينما يواجه فريق دجلة الجامعة ضيفه فريق نفط ميسان.

‏وفي المواجهة الأخيرة ضمن المجموعة الثانية، يلاقي الكهرباء ضيفة فريق الحشد الشعبي.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، حيث تُلعب مباريات المجموعة الاولى في كركوك، والمجموعة الثانية في بغداد.