اليوم.. 5 مواجهات مرتقبة تنهي الجولة 29 من دوري نجوم العراق

تختتم، يوم السبت، منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات في بغداد وأربيل وديالى ودهوك والناصرية.

وتنطلق أولى المباريات عند الساعة الخامسة عصراً، حيث يستضيف فريق ديالى نظيره النفط على ملعب ديالى، ويحتل ديالى المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يأتي النفط في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي فريق أربيل مع ضيفه القاسم على ملعب فرانسو حريري في أربيل، حيث يحتل أربيل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

كما يستضيف الزوراء فريق الكرخ على ملعب نادي الزوراء.

ويحتل الزوراء المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الكرخ في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يواجه دهوك فريق القوة الجوية على ملعب دهوك.

ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف الغراف فريق الطلبة على ملعب الناصرية الأولمبي، ويحتل الطلبة المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الغراف في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

وتعد الجولة 29 مهمة للعديد من الفرق في صراعها على المراكز المتقدمة، وسط توقعات بمباريات مثيرة ومنافسة قوية حتى صافرة النهاية.