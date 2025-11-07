اليوم.. 5 مواجهات مثيرة في كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العراق 2025–2026 بإقامة خمس مواجهات مثيرة في بغداد والرمادي والناصرية والموصل.

وتقام 3 مباريات عند الساعة الـ 3:00 عصراً، حيث يلتقي فريق الرمادي مع ضيفه فريق الكرمة على ملعب الرمادي، فيما يستضيف فريق نفط ميسان نظيره نفط البصرة على ملعب الناصرية الأولمبي، وهو الملعب الافتراضي لفريق نفط ميسان.

كما يواجه فريق المصافي ضيفه فريق الميناء على ملعب نادي المصافي في بغداد.

أما عند الساعة الـ 7:30 مساءً، فيلتقي فريق الموصل مع ضيفه فريق الحشد الشعبي على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وتختتم مباريات اليوم الجمعة بلقاء فريق الناصرية مع ضيفه فريق أربيل على ملعب الناصرية الدولي.