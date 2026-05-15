اليوم.. 5 مواجهات مثيرة في الجولة 35 من نجوم العراق

تقام، اليوم الجمعة، خمس مواجهات محتدمة ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد والناصرية ودهوك وديالى.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة 5:30 مساءً، إذ تجمع الأولى فريق أمانة بغداد بضيفه الكهرباء، على ملعب نادي الزوراء في بغداد، الذي يُعد الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قد قررت إقامة مباراة أمانة بغداد والكهرباء ضمن الجولة الـ35 على ملعب الزوراء بدلاً من ملعب الكابتن شرار حيدر، لأسباب إدارية، مع الإبقاء على التوقيت المعلن سابقاً.

ويحتل أمانة بغداد المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الكهرباء بالمركز الـ15 برصيد 37 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يحتضن ملعب الناصرية الأولمبي مواجهة الغراف وضيفه الكرخ.

ويحتل الغراف المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الكرخ في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

أما المباراة الثالثة، فيستضيف فيها فريق الموصل نظيره دهوك على ملعب نادي دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي للموصل، حيث يحتل الموصل المركز الـ12 برصيد 42 نقطة، بينما يأتي دهوك تاسعاً برصيد 48 نقطة.

وتقام مباراتان عند الساعة 8:00 مساءً، تجمع الأولى ديالى بضيفه الشرطة على ملعب الأول، اذ يحتل ديالى المركز الـ11 برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

وسيكون ملعب المدينة في بغداد مسرحاً لديربي العاصمة بين القوة الجوية وضيفه الطلبة.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 62 نقطة.