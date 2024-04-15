اليوم.. 5 مواجهات في دوري نجوم العراق الكروي

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة ودهوك وواسط.

وتجري مباراتان عند الساعة الثالثة عصراً تجمع الأولى فريقا نادي النفط وضيفه نادي نفط الوسط، بينما يحتضن ملعب الكوت المباراة الثانية التي تجمع فريقا نادي القاسم وضيفه نادي النجف.

ويستضيف ملعب دهوك مباراة فريقه نادي دهوك وضيفه نادي الكرخ، وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة عصراً .

بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الميناء والتي تجمع فريق نفط البصرة وضيفه فريق الحدود .

ويختتم فريقا القوة الجوية وضيفه نفط ميسان مباراة الجولة 22 التي ستقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً .