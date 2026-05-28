اليوم.. 5 مواجهات في ختام الجولة 37 من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

‏تختتم اليوم الخميس، مباريات الجولة 37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة خمس مواجهات في بغداد والبصرة وميسان ودهوك والنجف.

‏وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 6:00 مساءً، تجمع الأولى فريق الميناء بضيفه فريق الطلبة، وتقام على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة.

‏ويحتل فريق الميناء المركز 16 برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق الطلبة المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

‏وتجمع المباراة الثانية فريق الكرخ بضيفه فريق الشرطة، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

‏ويحتل فريق الكرخ المركز السابع برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فريق الشرطة المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

‏في حين يواجه فريق نفط ميسان ضيفه فريق القوة الجوية، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏ويحتل فريق نفط ميسان المركز 17 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق القوة الجوية المركز الاول برصيد 83 نقطة.

‏وتقام مباراتان في ختام الجولة 37 عند الساعة الـ8:30 مساءً.

وتجمع الأولى فريق زاخو بضيفه فريق اربيل في ديربي كوردستاني ساخن يقام على ملعب زاخو الدولي.

‏ويحتل فريق زاخو المركز 9 برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق اربيل المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

‏واخيراً يلتقي في المواجهة الثانية، الفريقان الهابطان الى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، وهما فريق القاسم وضيفه فريق النجف، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

‏ويحتل فريق القاسم المركز 20 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فريق النجف المركز 19 برصيد 19 نقطة.