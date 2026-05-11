اليوم.. 5 مواجهات في ختام الجولة 34 من دوري نجوم العراق

‏ تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة 34 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، في بغداد والنجف دهوك.

‏وتجمع المواجهة الأولى فريق الكرخ مع ضيفه أمانة بغداد، على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، عند الساعة الـ5:30 مساءً، ويحتل الكرخ المركز 7 برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الأمانة المركز 17 برصيد 34 نقطة.

‏ويلاقي فريق الكهرباء ضيفه نوروز في المباراة الثانية، التي تقام على ملعب نادي الزوراء - الملعب الافتراضي للكهرباء - في التوقيت نفسه، ويحتل الكهرباء المركز 16 برصيد 34 نقطة، بينما يحتل نوروز المركز 10 برصيد 47 نقطة.

‏في حين يستضيف فريق النجف في المواجهة الثالثة فريق أربيل على ملعب النجف الدولي، ويحتل النجف المركز 19 برصيد 18 نقطة، بينما يحتل أربيل المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

وتقام مباراتان عند الساعة الـ8:00 مساءً، تجمع الأولى فريق زاخو مع ضيفه ديالى، على ملعب زاخو الدولي، ويحتل زاخو المركز 8 برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ديالى المركز 11 برصيد 42 نقطة.

‏واخيراً يستضيف فريق الموصل في المباراة الثانية، الطلبة، على ملعب دهوك - الملعب الافتراضي للموصل - ويحتل الموصل المركز 12 برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 61 نقطة.