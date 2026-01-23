اليوم.. 5 مواجهات في ختام الجولة الـ 14 أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، يوم الجمعة، مواجهات الجولة الـ14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في بغداد وأربيل والبصرة.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 3:00 عصراً، تجمع الأولى فريق أربيل مع ضيفه فريق الطلبة، وتقام المباراة على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

ويواجه في المباراة الثانية فريق الكهرباء ضيفه فريق الموصل على ملعب الفيحاء في البصرة، في حين يلاقي فريق النفط ضيفه فريق نفط ميسان على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:30 مساءً تجمع فريق الميناء مع ضيفه فريق الشرطة، وتقام المباراة على ملعب الميناء في البصرة.

وتُختتم منافسات الجولة الـ14 بإقامة مباراة جماهيرية واحدة ضمن ديربي كوردستان، تجمع فريق زاخو مع ضيفه فريق دهوك.

وقد قرر القائمون على رياضة إقليم كوردستان إقامة المباراة من دون جمهور على ملعب فرانسوا حريري في أربيل عند الساعة الـ 8:30 مساءً، تلافياً لحدوث شغب جماهيري خلال المباراة.