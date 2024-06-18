اليوم.. 5 مواجهات في انطلاق الجولة 33 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تستأنف يوم الثلاثاء، مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد توقفه لارتباط المنتخب العراقي الأول بمباراتين من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وستجرى اليوم خمس مواجهات لحساب الجولة 33 من المنافسات التي ستحتضن أحداثها بغداد والكوت والنجف والبصرة.

وستقام مباراتان عند الساعة 4:45 عصراً تجمع الأولى الكرخ وضيفه الكهرباء على ملعب الساحر أحمد راضي، بينما يستضيف ملعب الكوت الأولمبي مباراة القاسم وضيفه أمانة بغداد.

وتقام ثلاث مواجهات في الساعة السابعة والنصف مساءً، تجمع الأولى الزوراء مع ضيفه كربلاء على ملعب الأول، وعلى ملعب الشعب الدولي يستضيف النجف بملعبه المفترض فريق الحدود، واخيراً يلاقي الميناء على ملعب الفيحاء بالبصرة ضيفه نفط الوسط.