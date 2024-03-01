اليوم.. 5 مواجهات في الجولة 17 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام يوم الجمعة، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، ثلاثة منها تحتضنها العاصمة بغداد، وواحدة في ميسان، واخرى في كربلاء.

عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ستنطلق صافرة مواجهتين، الأولى تجمع فريقي الكرخ وضيفه النجف على ملعب الساحر أحمد راضي، أما الثانية فستقام في ملعب ميسان الأولمبي وتجمع فريقي نفط ميسان وضيفه النفط.

وتجرى مباراة واحدة عند الساعة الخامسة عصراً تجمع فريقي القوة الجوية وضيفه نفط البصرة، في حين ستقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بين فريقي القاسم وضيفه كربلاء على ملعب كربلاء الدولي وهو الملعب الافتراضي للقاسم.

وختام مواجهات اليوم، سيكون عند الساعة التاسعة مساءً بين فريقي الكهرباء وضيفه نفط الوسط، على ملعب الزوراء وهو الملعب المفترض للكهرباء.