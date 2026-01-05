اليوم.. 5 مواجهات ساخنة في ختام الجولة العاشرة لدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

يشهد، اليوم الاثنين، إقامة خمس مباريات في ختام الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في كل من بغداد والبصرة وميسان والسليمانية والرمادي.

وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الرابعة عصراً، تجمع الأولى فريق الميناء مع ضيفه فريق الكهرباء، على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة، حيث يحتل الميناء المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الكهرباء المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط.

وفي المواجهة الثانية، يستضيف فريق نفط ميسان نظيره فريق ديالى على ملعب ميسان الأولمبي، اذ يأتي نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، بينما يحتل ديالى المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

أما المباراة الثالثة، فيلاقي فيها فريق نوروز ضيفه فريق النفط على ملعب نوروز في مدينة السليمانية.

ويحتل نوروز المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط، فيما يحتل النفط المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وتتواصل منافسات اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق النجف، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

ويحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل النجف المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط.

وتُختتم مواجهات الجولة العاشرة بلقاء فريق الزوراء مع ضيفه فريق الغراف، على ملعب الزوراء في بغداد، ويحتل الزوراء المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الغراف المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.