أبرزها ديربي بغداد.. 5 مواجهات تحسم صراع "القمة والقاع" بدوري نجوم العراق اليوم

تقام، اليوم الاربعاء، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد والبصرة والنجف والسليمانية من ضمنها اللقاء الجماهيري المهم بين الجوية والزوراء، وديربي كوردستان.

‏وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ5:30 مساءً تجمع الاولى فريق الميناء في المركز الـ18 برصيد 36 نقطة مع ضيفه فريق الموصل في المركز الـ12 بـ43 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة. بينما تجمع الثانية فريق النجف في المركز الـ19 بـ 19 نقطة مع ضيفه فريق الكرخ في المركز السابع بـ56 نقطة، وتقام المباراة على ملعب "غزلان البادية" الدولي.

وفي ديربي كوردستان، يستضيف فريق نوروز بالمركز الـ9 بـ50 نقطة، فريق زاخو في المركز الثامن بـ 52 نقطة في مواجهة قوية، تقام على ملعب الأول في السليمانية .

وتقام مباراتان مهمتان في الساعة الـ8:00 مساءً، تجمع الاولى فريق أربيل في المركز الثالث بـ 70 نقطة، بنظيره الشرطة بالمركز الثاني بـ 76 نقطة وتقام المباراة على ملعب "فرانسوا حريري" الدولي في اربيل، ‏بينما يواجه في الثانية ، فريق القوة الجوية متصدر ترتيب الدوري بـ80 نقطة ضيفه فريق الزوراء بالمركز الرابع بـ 66 نقطة على ملعب المدينة في مباراة ديربي جماهيري حاسم لكلا الفريقين.