اليوم .. 5 مواجهات بانطلاق الدور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الدور الـ 20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية .

‏ويواجه فريق كربلاء ضيفه فريق البيشمركة في مباراة تقام على ملعب كربلاء الدولي، ويلاقي فريق الغراف ضيفه فريق الطلبة في ملعب سوق الشيوخ، بينما يواجه فريق الموصل ضيفه فريق أربيل على ملعب عقرة، في حين يلاقي فريق أمانة بغداد ضيفه فريق الحدود على ملعب الأول، ويواجه فريق نفط البصرة ضيفه فريق نوروز على ملعب الفيحاء.

وتقام مباريات الدور الـ20 بطريقة خروج المغلوب، وفي حال تعادل فريقان تذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرةً .