اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة 27 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الخميس، منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في بغداد وأربيل وديالى، بينها ثلاث مواجهات عند الساعة 5:00 عصرًا ومباراتان عند 7:30 مساءً.

وتجمع المباراة الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه الميناء على ملعب نادي الزوراء، الملعب الافتراضي للكهرباء، إذ يحتل الكهرباء المركز 18 برصيد 24 نقطة، مقابل المركز 15 للميناء برصيد 28 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يواجه ديالى على ملعبه ضيفه نفط ميسان، حيث يأتي ديالى في المركز 14 برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نفط ميسان المركز 17 برصيد 25 نقطة.

ويستضيف أربيل نظيره الموصل على ملعب فرانسو حريري، إذ يحتل أربيل المركز الثالث برصيد 52 نقطة، مقابل المركز 13 للموصل برصيد 33 نقطة.

وتقام عند الساعة 7:30 مساءً مواجهتان، تجمع الأولى النفط مع ضيفه الغراف على ملعب الكابتن شرار حيدر، الملعب الافتراضي للنفط، ويحتل النفط المركز 11 برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الغراف في المركز 12 برصيد 33 نقطة.

وفي ختام الجولة، يواجه القوة الجوية ضيفه القاسم، إذ يتصدر القوة الجوية الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يأتي القاسم في المركز الأخير بنقطة واحدة.