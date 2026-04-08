اليوم.. 5 مباريات في افتتاح الجولة 27 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 5 مواجهات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

ويستضيف فريق الشرطة، في أولى مباريات الجولة، ضيفه أمانة بغداد عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب الشعب الدولي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعديل موعد المباراة ومكان إقامتها لأسباب إدارية، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب نادي الشرطة، ليتم نقلها إلى موعدها الجديد وملعبها الحالي.

بينما تُقام ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة عصراً، تجمع الأولى فريق نوروز مع فريق الكرخ على ملعب الأول.

وفي المباراة الثانية، يواجه زاخو على ملعبه فريق الزوراء.

أما المباراة الثالثة، فيلاقي الطلبة على ملعبه ضيفه فريق النجف، في مواجهة جماهيرية مثيرة يسعى فيها الفريقان لخطف نقاط اللقاء لتحسين موقعيهما في جدول ترتيب الدوري.

وتُقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، يواجه فيها فريق الكرمة ضيفه فريق دهوك، في لقاء جماهيري متكافئ من الناحيتين الفنية ومركزي الفريقين، على ملعب الجولان، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

وينفرد فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ26 برصيد 60 نقطة، يليه الشرطة ثانياً بـ54 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ52 نقطة، والطلبة رابعاً بـ48 نقطة، فيما جاء الزوراء خامساً بـ46 نقطة، والكرمة سادساً بـ44 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يحتل نفط ميسان المركز الـ17 برصيد 25 نقطة، والكهرباء في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة، ثم النجف في المركز الـ19 برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

ويتصدر لاعب أربيل شيرزود تيميروف قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، يليه فيديليس كوكو لاعب الغراف بـ14 هدفاً، فيما يتقاسم علاء الدين الدالي لاعب الموصل، ولويونيل أتيبا لاعب الشرطة، المركز الثالث برصيد 13 هدفاً لكل منهما.