اليوم.. 4 مواجهات "نارية" في الجولة الثانية من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم السبت، أربع مباريات نارية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في العاصمة بغداد ومحافظات ميسان والبصرة والأنبار.

وتجري مباراتان عند الساعة الـ6:00 مساءً، حيث تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه فريق القاسم، على ملعب الساحر أحمد راضي، بينما تقام الثانية على ملعب ميسان الأولمبي، وتجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق نوروز.

في حين تقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساءً، تجمع المباراة الأولى فريق الميناء مع ضيفه فريق أربيل، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

ويحتضن ملعب الجولان في محافظة الرمادي، ثاني المباريات الليلية، وآخر مواجهات اليوم الثاني من دوري النجوم، والتي تجمع فريق الگرمة مع ضيفه فريق النفط.

يشار الى ان نادي الزوراء، أعلن أمس الجمعة، ومع بداية انطلاق دوري نجوم العراق، عن اعتماد نظام التذاكر الإلكترونية لدخول الملاعب، ابتداءً من الموسم الحالي 2025-2026.

وبذلك يبتعد النادي بشكل كامل عن التعامل مع المتعهدين وأي طرف وسيط، حيث ستطرح تذاكر جميع مباريات الزوراء إلكترونياً، وبسعر موحد يبلغ 3 آلاف دينار للتذكرة الواحدة.

وستكون الايرادات حصرياً لصالح خزينة النادي، في خطوة تهدف إلى توحيد الواردات المالية التي يتوقع أن تصل إلى مبالغ طائلة.

وستكون مباراة الزوراء والطلبة هي الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا النظام، والتي ستقام مساء يوم غد الأحد على ملعب الزوراء.