اليوم.. 4 مواجهات في ختام الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تقام يوم الأربعاء، أربع مواجهات من منافسات الجولة الأخيرة (38) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

يستهل مواجهات اليوم، فريقا نوروز وضيفه القوة الجوية عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب السليمانية، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي الديوانية ونفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السادسة عصراً.

هذا ويستضيف الزوراء على ملعبه في المباراة الثالثة من الجولة فريق دهوك عند الساعة السابعة والربع، في حين يستضيف فريق نفط الوسط فريق نادي كربلاء في المباراة الرابعة على ملعب النجف الدولي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفاز مساء أمس الثلاثاء فريق نادي الشرطة على ضيفه الحدود بنتيجة 2-1 بيوم تتويج نادي "القيثارة" بدرع الدوري الممتاز للموسم 2022 - 2023، في مباراة جرت عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.