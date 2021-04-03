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اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-03T09:12:42+0000
اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تختتم منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، بإقامة اربع مباريات في بغداد والبصرة.

ففي الساعة الثالثة عصرا تقام ثلاث مواجهات اذ سيستضيف ملعب احمد راضي مواجهة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي نفط ميسان، فيما سيحل فريق نادي الصناعات الكهربائية ضيفا على فريق نادي الميناء في ملعب الفيحاء بالبصرة.

ويستضيف فريق نادي امانة بغداد في ملعبه فريق نادي الكهرباء، بينما سيشهد ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف مباراة واحدة تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي الديوانية.

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