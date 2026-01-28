اليوم.. 4 مواجهات في ختام الجولة 15 من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات مهمة، تتوزع على عدة ملاعب وفي أوقات مختلفة.

وتنطلق مباراتان عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يلتقي فريق القاسم مع ضيفه فريق الموصل على ملعب النجف الدولي، فيما يستضيف فريق الميناء نظيره فريق النفط على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وفي الفترة المسائية، تُقام مباراتان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يواجه فريق الكهرباء ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الكابتن شرار حيدر، الذي يُعد الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء، بينما يحتضن ملعب نادي دهوك مواجهة فريق دهوك أمام ضيفه فريق الزوراء في مباراة جماهيرية يُتوقع أن تشهد ندية وإثارة في ختام مباريات الجولة، ولا سيما أن الفريقين يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقد شدّ جمهور الزوراء الرحال مساء أمس الثلاثاء بخمس حافلات متجهة إلى دهوك لمساندة فريقهم وتشجيعه.

وكانت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق قد قررت نقل مباراة الكهرباء والقوة الجوية، المقررة اليوم الأربعاء ضمن الجولة ذاتها، إلى ملعب الكابتن شرار حيدر، وذلك بسبب دخول ملعب الزوراء، وهو الملعب المعتمد لنادي الكهرباء، مرحلة تأهيل أرضيته، على أن تُقام المباراة في توقيتها المعلن عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.