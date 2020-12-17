اليوم.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة 9 لدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الخميس، اربع مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم، يلتقي المتصدر فريق نفط الوسط بضيفه فريق القوة الجوية صاحب المركز الثامن على ملعب النجف الدولي، فيما يضيف فريق نادي الحدود ضيفه فريق الديوانية في ملعب التاجي ببغداد.

وعلى ملعب احمد راضي تجري مباراة اصحاب الارض فريق الكرخ وضيفه فريق نادي اربيل .

وأخيراً يواجه فريق نادي الطلبة مضيفه فريق السماوة على ملعب الاخير .

وتجري المباريات الثلاث الاخيرة بنفس الوقت في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر .